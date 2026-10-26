Дроздов отдал 100-ю передачу в КХЛ, Гамзин провел 100-й матч в победном армейском дерби
Два хоккеиста ЦСКА достигли юбилейных отметок в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1). Нападающий Иван Дроздов сделал 100-ю передачу в лиге, а вратарь Дмитрий Гамзин провел 100-ю встречу. До этой отметки хоккеисты добрались в игре 25 октября в Санкт-Петербурге.
На 38-й минуте Дроздов поучаствовал в голе 17-летнего Назара Привалова, после которого счет стал 2:0. Для Привалова шайба стала первой в карьере в КХЛ.
В третьем периоде СКА сократил разницу благодаря голу Сергея Сапего, но за две минуты до сирены Максим Соркин восстановил преимущество ЦСКА в две шайбы. Московская команда выиграла со счетом 3:1, а Гамзин завершил юбилейный матч победой.
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