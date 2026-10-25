Разин после поражения от ЦСКА: «Мы только пришли в СКА, еще предстоит навести тут свой порядок»
Главный тренер СКА Андрей Разин после поражения от ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что питерская команда находится не в лучшем физическом состоянии и ей еще предстоит выстроить свою игру.
В воскресенье, 25 октября, СКА на своем льду уступил ЦСКА со счетом 1:3.
«Есть разочаровывающие моменты в нашей игре. Не думал, что над ними придется много работать. Физика команды не в лучшем состоянии, и как раз второй период это показал. Есть еще качество, и соперник в этом плане был опаснее: хорошо шел на пятак, создавал трафик. У ЦСКА сформировавшийся коллектив. Мы же только пришли в СКА, еще только предстоит навести тут свой порядок, поставить свою игру. Первым делом сформировать ее скелет, а потом уже работать над нюансами», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.
СКА набрал 19 очков в 18 матчах сезона-2026/27 и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Разин возглавил питерскую команду 18 октября, сменив на посту главного тренера Игоря Ларионова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|15
|5
|32
|2
|Нефтехимик
|19
|11
|8
|24
|3
|Ак Барс
|20
|10
|10
|22
|4
|Амур
|18
|10
|8
|21
|5
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|6
|Салават Юлаев
|20
|10
|10
|21
|7
|Автомобилист
|18
|8
|10
|18
|8
|Сибирь
|20
|7
|13
|17
|9
|Адмирал
|18
|7
|11
|17
|10
|Трактор
|17
|7
|10
|16
|11
|Авангард
|16
|8
|8
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|28
|2
|ЦСКА
|19
|14
|5
|28
|3
|Шанхай Дрэгонс
|18
|12
|6
|26
|4
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|5
|Северсталь
|20
|11
|9
|24
|6
|Торпедо НН
|18
|11
|7
|24
|7
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|18
|9
|9
|19
|9
|Динамо М
|21
|7
|14
|18
|10
|Сочи
|18
|5
|13
|10
|11
|Лада
|19
|2
|17
|9
|25.10
|10:00
|Амур – Адмирал
|3 : 0
|25.10
|14:30
|Салават Юлаев – Ак Барс
|1 : 2
|25.10
|16:00
|Лада – Сочи
|3 : 4
|25.10
|17:00
|Спартак – Шанхай Дрэгонс
|3 : 4 Б
|25.10
|17:00
|Локомотив – Северсталь
|1 : 0
|25.10
|17:00
|СКА – ЦСКА
|1 : 3