Разин после поражения от ЦСКА: «Мы только пришли в СКА, еще предстоит навести тут свой порядок»

Главный тренер СКА Андрей Разин после поражения от ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что питерская команда находится не в лучшем физическом состоянии и ей еще предстоит выстроить свою игру.

В воскресенье, 25 октября, СКА на своем льду уступил ЦСКА со счетом 1:3.

«Есть разочаровывающие моменты в нашей игре. Не думал, что над ними придется много работать. Физика команды не в лучшем состоянии, и как раз второй период это показал. Есть еще качество, и соперник в этом плане был опаснее: хорошо шел на пятак, создавал трафик. У ЦСКА сформировавшийся коллектив. Мы же только пришли в СКА, еще только предстоит навести тут свой порядок, поставить свою игру. Первым делом сформировать ее скелет, а потом уже работать над нюансами», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

СКА набрал 19 очков в 18 матчах сезона-2026/27 и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Разин возглавил питерскую команду 18 октября, сменив на посту главного тренера Игоря Ларионова.

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