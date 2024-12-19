Артем Кудашов — о первой шайбе в КХЛ: «Классные эмоции, очень рад, что смог забить»

Защитник московского «Динамо» Артем Кудашов поделился впечатлениями от своего первого гола в FONBET чемпионате КХЛ.

— Очень классные эмоции. Рад, что забил.

— В моменте, когда бросали, думали, что может залететь?

— Я и не думал, что залетела. Потому что мы подъехали — и не могли понять, был ли там гол.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ на счету Кудашова 22 матча, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Федор Носов