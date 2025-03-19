Мостовой — о возможной игре КХЛ против НХЛ: «Безусловно, это хорошая идея, которая вызывает большой интерес»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч КХЛ против команды НХЛ.

«Со спортивной точки зрения — это здорово. Две хорошие команды встретятся. В нынешних реалиях тяжело представить такую историю, но когда-нибудь она точно воплотится. Безусловно, это хорошая идея, которая вызывает большой интерес», — сказал Мостовой «СЭ».

18 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Дарик Агаларов