Ларионов считает интересной идею матча сборных КХЛ и НХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал интересной идею проведения матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

Во вторник, 18 марта, стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Пока рано что-то комментировать. Но идея интересная», — цитирует Ларионова ТАСС.

При этом в аккаунте «Торпедо» в соцсети X появился баннер фотографией строящейся новой арены и логотипами нижегородского клуба и «Детройта», за который выступал Ларионов, и надписями: «Мы готовы» и «Суперсерия» на английском языке.