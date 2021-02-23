«Сибирь» в гостях победила «Трактор», Ли оформил дубль

«Трактор» принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали победу со счетом 4:2.

В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Олег Ли.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Ли — 16 (Руохомаа), 6:48 — 0:1. Романцев — 10 (мен., Ермаков, Шашков), 18:18 — 0:2. Вяч. Ушенин — 3 (Ли), 24:32 — 0:3. Гика — 13 (Бэйлен, Авцин), 25:00 — 1:3. Бэйлен — 13 (бол., Пилут, Гика), 36:15 — 2:3. Ли — 17 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 46:36 — 2:4.

Вратари: Вилл (58:16 — 58:50, 59:02) — Сятери.

Штраф: 6 — 29.

Броски: 33 (13+12+8) — 30 (14+11+5).

Судьи: Ансонс, Гофман.

23 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 5512 зрителей.