«Адмирал» подписал контракт с Евгением Лисовцом

«Адмирал» объявил о заключении контракта с защитником Евгением Лисовцом.

Соглашение с 27-летним белорусом рассчитано на один год.

В сезоне-2021/22 Лисовец выступал за «Салават Юлаев» и «Витязь». В регулярном чемпионате КХЛ хоккеист набрал 3 (1+2) очка в 35 матчах при показателе полезности «+8».