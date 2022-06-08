ЦСКА обменял защитника Луговяка в «Северсталь»

ЦСКА обменял защитника Семена Луговяка в череповецкую «Северсталь», сообщает пресс-служба московского клуба.

Взамен ЦСКА получил защитника Ивана Рогова и денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 24-летний Луговяк дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сыграв 10 матчей за ЦСКА.

На счету 21-летнего Рогова 83 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) очков.