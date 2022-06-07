Стала известна зарплата вратаря «Автомобилиста» Бобкова

Зарплата Бобкова в «Автомобилисте» составит 35 миллионов рублей в год

«Автомобилист» в это межсезонье подписал однолетний контракт с вратарем Игорем Бобковым. Как стало известно «СЭ», зарплата Бобкова составит 35 миллионов рублей в год.

В сезоне-2021/22 31-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В регулярном чемпионате Бобков провел 16 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,19 шайбы и отразил 89,7 процентов бросков.