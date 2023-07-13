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Сегодня, 21:15

Казионов — о хоккее в Турции: «Есть игроки, которые приходят на тренировки после работы»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер молодежной команды «Стальные Лисы» Дмитрий Казионов в интервью «СЭ» рассказал об особенностях хоккея в Турции.

— До «Стальных Лисов» вы тренировали в Турции и выиграли два чемпионата: мужской и женский. Как это удалось?

— Мне поступило предложение из Турции. Я сидел дома и ничем не занимался. Подумал, что будет интересно попробовать. Действительно, мы выиграли и мужской, и женский чемпионаты. Интересный опыт. Хоккей в Турции не так развит, как в России, понятно дело. Но работа в Турции стала толчком для меня, чтобы определиться, хочу я работать тренером или нет. Понял, что это мне интересно, и я могу передать знания ребятам.

— С кем в Турции было сложнее работать: с мужчинами или с девушками?

— С девчонками, наверное, сложнее. Девчонки — они девчонки. У них свой специфический характер. Надо найти подход ко всем. Не забываем, что это Турция. Хоккей там не на первом месте. Есть игроки, которые приходят на тренировки после работы. Немного необычная ситуация для тренера. Но мы нашли способ донести то, что хотели, и выиграли.

Дмитрий Казионов
Хоккей
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