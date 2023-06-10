Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 08:59

Бывший вратарь «Спартака» Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский вратарь Никита Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей», сообщает сайт команды.

Соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на один сезон.

Ранее хоккеист выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак». Всего он провел 190 матчей в КХЛ, одержав 63 победы.

Последние два года россиянин провел в составе словацкого «Прешова», где одержал 26 побед в 70 матчах.

В составе молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира 2007 года.

Никита Беспалов
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Евгений Кузнецов о суперпасе Орлову: "Говяшка полетела"
Что не так со звездной сборной России?
Россия - Финляндия: не спас и гол Овечкина
Россия проиграла Швеции
Россия сыграет со Швецией
Как отдыхают хоккеисты сборной России
Капризов: "Не уеду в "Миннесоту" до 2020 года"
Вернется ли Слепышев в КХЛ?
Хоккей на Олимпиаде-2018. Что понятно на данный момент
Старт "Красной машины"
Нелегкий выбор Билялетдинова
Не дотерпели!
Хоккейная экспертиза Олега Браташа
Российские хоккеисты укрепляют лидерские позиции в Евротуре
Билялетдинову нужны все звёзды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Чех стал игроком хоккейного «Оксфорд Сити Старс»
Новости
RSS RSS
Все новости