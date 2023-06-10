Бывший вратарь «Спартака» Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей»

Российский вратарь Никита Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей», сообщает сайт команды.

Соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на один сезон.

Ранее хоккеист выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак». Всего он провел 190 матчей в КХЛ, одержав 63 победы.

Последние два года россиянин провел в составе словацкого «Прешова», где одержал 26 побед в 70 матчах.

В составе молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира 2007 года.