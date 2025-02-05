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Сегодня, 15:23

Тренер женской сборной России по гандболу возглавила ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодиевавозглавила ЦСКА, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Она будет совмещать работу в клубе и национальной команде. Армейцы расторгли контракт с Надеждой Муравьевой, которая ранее тренировала ЦСКА.

После первой части предварительного этапа чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Также команда не попала в «Финал четырех» Кубка России.

Источник: Федерация гандбола России
Гандбол
ГК ЦСКА
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