Тренер женской сборной России по гандболу возглавила ЦСКА
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодиевавозглавила ЦСКА, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Она будет совмещать работу в клубе и национальной команде. Армейцы расторгли контракт с Надеждой Муравьевой, которая ранее тренировала ЦСКА.
После первой части предварительного этапа чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Также команда не попала в «Финал четырех» Кубка России.
Источник: Федерация гандбола России
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