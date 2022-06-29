Спортсмен сборной России придумал и нарисовал концепцию своего тренировочного центра

Российский фристайлист, бронзовый призер Олимпиад в Пхенчхане и Пекине Сергей Ридзик в разговоре с «СЭ» рассказал о желании открыть собственный тренировочный центр.

— Твое будущее — своя школа? Это то, чем ты хочешь заниматься?

— Хочу — развитием спорта в стране, и фристайла в частности. Ты правильно ставишь вопрос — фристайл самый престижный вид спорта на Олимпиаде, но почему он так непопулярен у нас? Вот над этим хочется работать. У нас нет площадок, где можно заниматься. У нас вообще нет водных трамплинов для акробатики, могула, биг-эйра, слоупстайла. Только в Белоруссии крытый. Есть в Америке, но понятно, туда никого из наших не пустят по объективным причинам. Их всего штук пять в мире. Но там спортсмен ориентируется на прожекторы, это облегчает работу. Это другое, как говорится. У нас негде тренироваться летом. Да и зимой плацдарма у нас нет. У меня есть идея сделать фристайл-центр. Я придумал концепцию, проект на бумаге нарисован. Да вообще много классных идей для развития спорта, туризма. Надо встречаться с людьми, общаться.

— А где фристайл-центр планируешь?

— Его надо делать либо в Москве, либо в Питере. Хочется и музей сделать, и офис для федерации. И чтобы он был максимально разнообразным и открытым, чтобы им могли пользоваться люди, обычные посетители. То есть центр должен зарабатывать, а не в запустении стоять. Пусть люди приезжают позагорать, искупаться, в тренажерный зал. Тут даже горы не нужны, это чисто летняя подготовка. А зимой пусть работает база для летних видов. С зимним центром сложнее, тут надо продумывать. В тех же Хибинах можно было бы сделать. Или на Эльбрусе. Правда, высоковато.

Нужно развивать регионы за счет спорта. Пока у нас есть только Миасс, и Чусовой потихоньку пытается. Надо затрагивать другие регионы, чтобы давать толчок к развитию. И как рекреационный кластер, и чтобы спортшколы местные развивались, — предположил Ридзик.

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