Москва примет Кубок чемпионов по фристайлу

5 марта 2022 года Москва примет Кубок чемпионов по фристайлу.

После того как Кубок мира FIS был отменен по инициативе международной федерации лыжного спорта (FIS), было принято решение о проведении международного Кубка чемпионов. Зимний сезон в Москве будут закрывать сильнейшие спортсмены из России и Беларуси.

Именитые звезды фристайла — победители и призеры чемпионата мира, этапов Кубка мира, первенства мира и других международных соревнований, такие как Максим Буров (Россия), Станислав Никитин(Россия), Артем Богук (Беларусь), Любовь Никитина (Россия), Валерия Болматова (Беларусь), Артем Потапов (Россия), а также участники Олимпиады 2022 в Пекине, в числе которых обладатель бронзы российский спортсмен Илья Буров.

Гости мероприятия смогут не только стать свидетелями спортивной борьбы, захватывающих трюков и опасных элементов, но и увидеть звездных участников Олимпиады-2022 в деле.

Мероприятие пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы», где специально для проведения соревнований будет удлинен склон путем возведения стартовой разгонной эстакады (рампы).

Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо на канатной дороге: от станций «Лужники» или «Воробьевы горы» до средней станции «Новая лига» — места проведения соревнований. Для проезда зрителей в зону проведения соревнований на канатной дороге организаторы запустили совместно с Московской канатной дорогой специальный тариф «Зритель», который позволит за 200 рублей попасть на среднюю станцию «Новая Лига» от станций «Воробьевы горы» или «Лужники» и обратно.

5 марта в связи с отменой Кубка мира в Москве, принято решение провести Кубок чемпионов по фристайлу (акробатика) с участием сборных России и Беларуси.