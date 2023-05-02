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Сегодня, 20:06

Финальный этап турнира «Будущее зависит от тебя!» состоится в «Сириусе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!» пройдет С 15 по 20 мая 2023 года на Федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба РФС.

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р., допускается участие смешанных команд мальчики/девочки, юноши/девушки.

Турнир пройдет в три этапа: первый «региональный» определят победителей в своем регионе, которые участвуют во втором «зональном» этапе, проходящем в 8 округах, второй этап соревнований собрал 783 воспитанника детских домой и школ-интернатов в 87 командах, которые представили 51 регион России.

В 2023 году соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся в восемнадцатый раз.

Проект дает возможность его участникам получить новый спортивный опыт, дополнительные знания и навыки. В рамках мероприятий проекта проводятся образовательные и культурные активности, мастер-классы, социальные и экологические акции.

Во время проведения вторых этапов участники посетили футбольные стадионы в городах проведения соревнований, встретились с профессиональными футболистами.

Источник: https://rfs.ru/news/218037
Футбол
РФС
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