Юношеская сборная России проведет два товарищеских матча со сборной Египта

Сборная России U-17 сыграет два товарищеских матча со сверстниками из сборной Египта, сообщает пресс-служба РФС.

Игры пройдут 11 и 13 ноября в Каире. Учебно-тренировочный сбор команды стартует 9 ноября.

В ходе сентябрьско-октябрьского сбора юношеская сборная дважды сыграла с Сербией и Таджикистаном.

Для команды Владимира Волчека это третий сбор в 2026 году. В феврале команда выступила на Кубке развития в Минске и заняла второе место.