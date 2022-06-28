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28 лет назад Олег Саленко оформил легендарный пента-трик на ЧМ-1994

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Саленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

28 июня 1994 года нападающий сборной России Олег Саленко установил один из главных рекордов в истории чемпионатов мира.

В матче группового этапа со сборной Камеруна он забил 5 мячей. Российская команда разгромила соперника со счетом 6:1, правда, этот успех все равно не позволил команде пробиться в плей-офф. Среди команд, занявших 3-е место в группе, наша сборная уступила Италии, Аргентине, Бельгии и США.

Кроме Саленко, в тот день рекорд установил камерунец Роже Милла. Он забил в 42 года и 1 месяц — это самый возрастной гол чемпионатов мира.

Саленко до сих пор остается единственным футболистом в истории чемпионатов мира, кто смог оформить пента-трик в одном поединке.

Российский нападающий также разделил титул лучшего бомбардира ЧМ-1994 с представителем Болгарии Христо Стоичковым. На счету обоих по шесть голов.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Олег Саленко и Валерий Карпин празднуют гол. «Ответ на ваш вопрос станет громкой сенсацией». Саленко забил 5 голов Камеруну и больше не играл за сборную

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Олег Саленко
Сборная Камеруна по футболу
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