Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала

Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил дисквалификацию на один матч после матча чемпионата Украины с «Динамо» (1:0), сообщает Tribuna.com. В этой игре он получил красную карточку. Матч ознаменовался расистским скандалом.

Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно. В случае повторного нарушения санкции вступят в силу.

Бразилец получил красную карточку за то, что показал средний палец фанатам «Динамо» и ударил мячом в их сторону. Это был его ответ на проявления расизма. Из-за поведения болельщиков матч был прерван на некоторое время.