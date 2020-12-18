«Шахтер» сыграет с клубом первой лиги в 1/4 финала Кубка Украины
19:33
Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
По ее итогам действующий обладатель Кубка киевское «Динамо» сразится против «Колоса», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к представителю первой лиги (аналога ФНЛ — прим. «СЭ») — «Агробизнесу» из Волочиска.
Все пары 1/4 финала:
«Динамо» — «Колос»
«Днепр-1» — «Александрия»
«Агробизнес» — «Шахтер»
«Верес» — «Заря»
Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Базовая дата проведения игр — 3 марта следующего года.
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