«Шахтер» сыграет с клубом первой лиги в 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

По ее итогам действующий обладатель Кубка киевское «Динамо» сразится против «Колоса», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к представителю первой лиги (аналога ФНЛ — прим. «СЭ») — «Агробизнесу» из Волочиска.

Все пары 1/4 финала:

«Динамо» — «Колос»

«Днепр-1» — «Александрия»

«Агробизнес» — «Шахтер»

«Верес» — «Заря»

Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Базовая дата проведения игр — 3 марта следующего года.