«Шахтер» разгромил «Днепр-1», «Динамо» опустилось со второго места в УПЛ

«Шахтер» разгромил «Днепр-1» в матче 21-го тура чемпионата Украины — 4:1. Горняки возглавляют таблицу, на 13 очков опережая ближайшего преследователя.

На второе место поднялась «Заря», победившая «Львов» со счетом 2:0. Киевское «Динамо» опустилось на третью строчку.

12 команд по итогам первого этапа разделятся на две группы — чемпионскую и группу вылета. На данный момент известно 5 участников чемпионской группы: «Шахтер», «Заря», «Динамо», «Десна» и «Александрия». Шестой участник определится по итогам заключительного 22-го тура. На путевку претендуют «Колос» и «Мариуполь».

Чемпионат Украины

Премьер-лига

21-й тур

«Шахтер» — «Днепр-1» — 4:1 (4:0)

«Мариуполь» — «Ворскла» — 3:0 (1:0)

«Заря» — «Львов» — 2:0 (0:0)

«Олимпик» — «Десна» — 1:2 (1:1)

«Карпаты» — «Александрия» — 0:4 (0:1)