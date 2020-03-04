«Шахтер» разгромил «Днепр-1», «Динамо» опустилось со второго места в УПЛ
«Шахтер» разгромил «Днепр-1» в матче 21-го тура чемпионата Украины — 4:1. Горняки возглавляют таблицу, на 13 очков опережая ближайшего преследователя.
На второе место поднялась «Заря», победившая «Львов» со счетом 2:0. Киевское «Динамо» опустилось на третью строчку.
12 команд по итогам первого этапа разделятся на две группы — чемпионскую и группу вылета. На данный момент известно 5 участников чемпионской группы: «Шахтер», «Заря», «Динамо», «Десна» и «Александрия». Шестой участник определится по итогам заключительного 22-го тура. На путевку претендуют «Колос» и «Мариуполь».
Чемпионат Украины
Премьер-лига
21-й тур
«Шахтер» — «Днепр-1» — 4:1 (4:0)
«Мариуполь» — «Ворскла» — 3:0 (1:0)
«Заря» — «Львов» — 2:0 (0:0)
«Олимпик» — «Десна» — 1:2 (1:1)
«Карпаты» — «Александрия» — 0:4 (0:1)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/