"Шахтер" обыграл "Львов", "Динамо" - "Александрию"

Состоялись матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" на выезде обыграл "Львов" - 3:0. Ранее донецкий клуб уже обеспечил себе чемпионство. Киевское "Динамо", занявшее второе место, в гостях обыграло серебряного призера турнира "Александрию" - 2:0.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

34-й тур

"Львов" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)

Голы: Дентиньо, 65, Степаненко, 78, Матвиенко, 85.

"Александрия" - "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Цыганков, 21, 69

Удаление: Алибеков ("Динамо"), 32

"Мариуполь" - "Заря" - 3:1 (0:1)

Голы: Зубков, 66, Вакула, 67, Борячук, 90+4 - Пихаленок, 12

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