"Шахтер" обыграл "Львов", "Динамо" - "Александрию"

Состоялись матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Украины.
"Шахтер" на выезде обыграл "Львов" - 3:0. Ранее донецкий клуб уже обеспечил себе чемпионство. Киевское "Динамо", занявшее второе место, в гостях обыграло серебряного призера турнира "Александрию" - 2:0.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
34-й тур
"Львов" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)
Голы: Дентиньо, 65, Степаненко, 78, Матвиенко, 85.
"Александрия" - "Динамо" - 0:2 (0:1)
Голы: Цыганков, 21, 69
Удаление: Алибеков ("Динамо"), 32
"Мариуполь" - "Заря" - 3:1 (0:1)
Голы: Зубков, 66, Вакула, 67, Борячук, 90+4 - Пихаленок, 12
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