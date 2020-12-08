Ротань продолжит работать с молодежной сборной Украины

Исполком УАФ принял решение автоматически продлить на один год контракты тренеров сборных Украины, которые истекают в 2020 году, сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом, до следующего года работать со сборными разных возрастов продолжат семь специалистов, среди которых главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

В своей отборочной группе на Евро-2021 молодежная команда Украины заняла третье место, проиграв борьбу за путевку на континентальное первенство сборным Дании и Румынии. В десяти играх отбора подопечные Ротаня набрали 16 очков.