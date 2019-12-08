Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
20:26
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины.
У хозяев отличился Беньямин Вербич. У гостей забивали Богдан Михайличенко и Дмитрий Хомченовский. На 52-й минуте у киевлян был удален Тамаш Кадар.
«Заря» набрала 34 очка и вышла на второе место. «Динамо» с 33 очками опустилось на четвертую позицию.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
17-й тур
«Динамо» — «Заря» — 1:2
Голы: Вербич, 22 — Михайличенко, 6, Хомченовский, 56
Удаление: Кадар («Динамо», 52)
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