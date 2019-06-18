Хачерди рассказал, как показывал болельщикам "Спартака" щитки с украинским флагом

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди вспомнил игру против "Спартака" в Лиге чемпионов в августе прошлого года, когда показал болельщикам красно-белых щитки с украинским флагом. Владельцем греческого является российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди.

– Слышал, что Саввиди в хороших отношениях с Путиным, – рассказал Хачериди в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер". – В тот момент сделал то, что посчитал нужным. Мне начали показывать некрасивые жесты, хотя я ничего такого не делал, а просто похлопал нашему фан-сектору. За воротами "Спартака" на меня как напали! Наверное, знали, что из Украины, по-любому знали. И жесты неприличные были, и крики слышал.

Не растерялся и показал щитки. Я не готовил это специально, всегда в них играю – на них флаг Украины, фамилия и номер. Именные щитки, им уже лет 10. Я опустил гетры и показал их. После этого только хуже стало, дальше все продолжилось: пальцы, крики, шум. Я же русский знаю и понимаю, что они говорят.

Потом мне позвонил агент Вадик Шаблий. Говорит: "Жека, что ты натворил? Руководство русское, это неуважение к ним". Начал говорить про президента, сына президента. Я не хочу рассказывать об этом на камеру, столько мата.

Я спросил: "А что я такого сделал? Показал уважение к своей стране". Я ведь, наоборот, культурно ответил. Я же не показал на табло, ничего такого.

Вадик говорит: "Они злые. Штраф, не штраф". Я ответил, чтобы они делали, что хотят.

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