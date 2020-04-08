Евгений Коноплянка: «В Испании болею за Черышева. Хочу, чтобы он стал чемпионом»

Полузащитник «Шахтера», экс-футболист «Севильи» Евгений Коноплянка в прямом эфире Instagram-канала Украинской ассоциации футбола рассказал, что болеет за игрока сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева.

— За кого болеешь в Испании, кроме «Севильи»? — вопрос Коноплянке.

— Там две команды, кто может выиграть, — ответил Коноплянка . — За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл ла лигу, но мы все понимаем, что шанс на это — 1 процент.

— Только если вернется в «Реал».

— Да, только такой вариант. «Барселона» или «Реал»? Наверное, сейчас — «Барса». Хотя, когда в «Реале» был Криштиану, лига была немного интереснее, все согласны с этим.