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Алиев обвинил Семина в невыходе киевского «Динамо» в финал Кубка УЕФА-2009

01:48
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил о розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-2008/09. Киевляне в полуфинале турнира по сумме двух матчей уступили «Шахтеру» (1:1, 1:2).

— Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча, — приводит слова Алиева Fottball.ua. — Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.

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