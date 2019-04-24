Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:0). По словам специалиста, арбитр встречи слишком часто останавливал игру.

- В первом тайме от нас не было агрессии, были скованными, - цитирует официальный сайт "Динамо" Хацкевича. - Медленно переходили из обороны в атаку, "Шахтер" перекрывал зоны. Во втором тайме сыграли активнее, Цитаишвили хорошо вошел в игру, но проблема с нападающими все еще существует. Сложно играть по полгода без форварда.

Может, в конце матча нужно было устроить навал, выпустить вперед защитника. Мы думали об этом. Но "Шахтер" начал сбивать темп, футболисты валялись на поле. Судья ошибался в обе стороны, но своими решениями, которые принимал, он сбивал темп… У нас футбол и так не быстрый, а в Европе – в два раза выше. Поддержка была хорошей, игра была тоже неплохой. Но есть проблема в атаке. Выжимаем то, что можем.

Было много передач с флангов, но не было форварда, чтобы их замыкать. Плотность и компактность игры были высокими в центре поля. Плюс арбитр своими решениями тормозил игру, команды садились за линии и сложно было найти свободное пространство. "Шахтер" тоже не забил.

– Мы увидим эксперименты до конца сезона?

– Хватит уже экспериментировать. Да, семь очков – в пользу "Шахтера". Мы знаем, какие позиции нужно усилить, где создать конкуренцию. Выпустить игроков молодежки? Я всех их знаю. Нет, если ты в первой команде, то должен выходить и давать результат. А экспериментировать нет времени. Будем бороться до конца.