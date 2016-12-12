12:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" готов продать Витселя "Ювентусу"

0
0
0
21

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус", сообщает Gazzetta Dello Sport. Клуб из Санкт-Петербурга согласился продать бельгийца, чтобы заработать на этом трансфере. Туринцам придется выложить 6 миллионов евро за игрока.

Клубы вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у хавбека заканчивается контракт с питерской командой. Тогда он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

0
0
0
21
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
Войти, чтобы оставить комментарий

m33

Не, последний это Юрец Лодыгин ))))

18:52

RW.irk

Valdemarson----Дык, Смольников же))

14:32

Valdemarson

Pimen Пимен. Сожалею об уходе Витселя. "Зенит" теряет предпоследнего высококлассного игрока. _______________ А последний-то кто?

14:22

Жорик Вартанов

да какая вам разница за сколько продают, Газпром банкует а не мы, и не надо ля ля про народные деньги,это деньги тех кого благословил ВВП, всех с началом 2-3 месячного сериала "как продавали Витселя в Ювентус" ))

13:39

bvb1987

ха ха смешно,чтобы заработать летом надо было продавать за 20-25 лямов!!!!!!!!!!

13:26

Pimen

Пимен. Сожалею об уходе Витселя. "Зенит" теряет предпоследнего высококлассного игрока. По-моему, это потеря для чемпионата России в целом.

13:26

Ботаникум

А нельзя ли впридачу "Ювентусу" втюхать и ГСО с "губерняем"?????

13:24

П_о_в_а_р

Разбегаются. С Кокориным пить.

13:24

Флаваноид

Да уж, трансфер невыгодный получается...

13:22

вперёд Спартак!

Четыре года назад купили за 40, в августе отказались продать за 20, в январе продадут за 6! Потерять 14 миллионов за 3 месяца игры футболиста (далеко не уровня Месси и Роналду; и даже далеко не уровня Неймара и Суареса) могут себе позволить только "настоящее бизнесмены".)))))))))))))))))))))))))))))))))

13:15

Podvodnik

А зачем Юве отдавать 6 лямов за игрока, который желает к ним перейти. Можно забрать даром, только в июне 17 года. Так наверное и будет

13:13

King's Bounty IIII

Бежать из бомжатни однозначно !

13:09

Podvodnik

Интересно, за сколько Английские клубы через год, продадут назад Дзагоева и Смолова. Что в два раза дешевле, это точно.

13:08

Marchello1980

Бизнес по-зенитовски.купили за 40,продаём еле за 6

13:00

shpasic

blue-white! это ещё, в Европе и не такое наблюдается. Купить Фернандо Торреса за 58, а продать за 3, купить Кэррола за 41, а продать за 17, купить Тевеса за 29, а продать за 9, купить Йоветича за 26, а продать за 14, купить Негредо за 28, а продать за 7 и т.д.

12:59

Kirillyurrich

ДОЗВОН ГУБЕР как тебя малафеев?

12:49

Kirillyurrich

Andrey_Veselov матчасть учи, он в ле заигран, в лч может играть

12:49

Гаттузо зол!

жирная утка специально для лушпердяйки!

12:48

waleriy

Глушаков - у вас рыло не вышло.

12:45

Andrey_Veselov

ложь! нафиг он им нужен сейчас за 6, заигранный в еврокубках????

12:43

shpasic

а кого за эти шесть купят? Оздоева или Глушакова?

12:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ