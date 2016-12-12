"Зенит" готов продать Витселя "Ювентусу"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус", сообщает Gazzetta Dello Sport. Клуб из Санкт-Петербурга согласился продать бельгийца, чтобы заработать на этом трансфере. Туринцам придется выложить 6 миллионов евро за игрока.
Клубы вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у хавбека заканчивается контракт с питерской командой. Тогда он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
m33
Не, последний это Юрец Лодыгин ))))
18:52
RW.irk
Valdemarson----Дык, Смольников же))
14:32
Valdemarson
Pimen Пимен. Сожалею об уходе Витселя. "Зенит" теряет предпоследнего высококлассного игрока. _______________ А последний-то кто?
14:22
Жорик Вартанов
да какая вам разница за сколько продают, Газпром банкует а не мы, и не надо ля ля про народные деньги,это деньги тех кого благословил ВВП, всех с началом 2-3 месячного сериала "как продавали Витселя в Ювентус" ))
13:39
bvb1987
ха ха смешно,чтобы заработать летом надо было продавать за 20-25 лямов!!!!!!!!!!
13:26
Pimen
Пимен. Сожалею об уходе Витселя. "Зенит" теряет предпоследнего высококлассного игрока. По-моему, это потеря для чемпионата России в целом.
13:26
Ботаникум
А нельзя ли впридачу "Ювентусу" втюхать и ГСО с "губерняем"?????
13:24
П_о_в_а_р
Разбегаются. С Кокориным пить.
13:24
Флаваноид
Да уж, трансфер невыгодный получается...
13:22
вперёд Спартак!
Четыре года назад купили за 40, в августе отказались продать за 20, в январе продадут за 6! Потерять 14 миллионов за 3 месяца игры футболиста (далеко не уровня Месси и Роналду; и даже далеко не уровня Неймара и Суареса) могут себе позволить только "настоящее бизнесмены".)))))))))))))))))))))))))))))))))
13:15
Podvodnik
А зачем Юве отдавать 6 лямов за игрока, который желает к ним перейти. Можно забрать даром, только в июне 17 года. Так наверное и будет
13:13
King's Bounty IIII
Бежать из бомжатни однозначно !
13:09
Podvodnik
Интересно, за сколько Английские клубы через год, продадут назад Дзагоева и Смолова. Что в два раза дешевле, это точно.
13:08
Marchello1980
Бизнес по-зенитовски.купили за 40,продаём еле за 6
13:00
shpasic
blue-white! это ещё, в Европе и не такое наблюдается. Купить Фернандо Торреса за 58, а продать за 3, купить Кэррола за 41, а продать за 17, купить Тевеса за 29, а продать за 9, купить Йоветича за 26, а продать за 14, купить Негредо за 28, а продать за 7 и т.д.
12:59
Kirillyurrich
ДОЗВОН ГУБЕР как тебя малафеев?
12:49
Kirillyurrich
Andrey_Veselov матчасть учи, он в ле заигран, в лч может играть
12:49
Гаттузо зол!
жирная утка специально для лушпердяйки!
12:48
waleriy
Глушаков - у вас рыло не вышло.
12:45
Andrey_Veselov
ложь! нафиг он им нужен сейчас за 6, заигранный в еврокубках????
12:43
shpasic
а кого за эти шесть купят? Оздоева или Глушакова?
12:38