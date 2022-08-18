«Удинезе» хочет заполучить Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Удинезе» включился в борьбу за 27-летнего испанца, который хочет уйти из лондонского клуба.

Действующий контракт защитника истекате в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен покинуть «Арсенал» на правах свободного агента, чтобы вернуться в «Бетис», за который ранее выступал на правах аренды.

В прошлом сезоне защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис».