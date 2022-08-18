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Сегодня, 04:11

«Вулверхэмптон» объявил о переходе Нунеса из «Спортинга». Это рекордный трансфер в истории английского клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Матеус Нунес перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Вулверхэмптон».

Английский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним португальцем. В соглашение включена опция продления еще на сезон.

Как сообщает пресс-служба «Вулверхэмптона», этот трансфер стал рекордным в истории клуба.

В прошлом сезоне Нунес сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Спортинг (Лиссабон)
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