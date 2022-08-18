«Вулверхэмптон» объявил о переходе Нунеса из «Спортинга». Это рекордный трансфер в истории английского клуба

Защитник Матеус Нунес перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Вулверхэмптон».

Английский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним португальцем. В соглашение включена опция продления еще на сезон.

Как сообщает пресс-служба «Вулверхэмптона», этот трансфер стал рекордным в истории клуба.

В прошлом сезоне Нунес сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.