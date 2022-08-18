«Бешикташ» арендует Деле Алли с правом выкупа

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли в ближайшее время перейдет в «Бешикташ». Как сообщает Sportitalia, стамбульский клуб арендует 26-летнего англичанина.

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано на один сезон. Затем стамбульцы будут иметь право выкупа игрока за 7 миллионов евро. Сам игрок согласился на переход.

Зимой 2022 года Деле Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон». За «ирисок» он провел 13 матчей, но результативными действиями не отметился.