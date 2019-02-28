СМИ: "МЮ" хочет подписать трех игроков летом

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести трех игроков в летнее трансферное окно. Как утверждает talkSPORT, в сферу интересов "красных дьяволов" попали защитник "Наполи" Калиду Кулибали, хавбек "Барселоны" Иван Ракитич и защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака.

Transfermarkt оценивает 27-летнего Кулибали в 70 миллионов евро, 30-летнего Ракитича в 50 миллионов евро, 21-летнего Ван-Биссаку - в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 33 матча за "Наполи" и отдал 2 результативные передачи, Ракитич принял участие в 38 встречах в составе "Барселоны", отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми пасами, Ван-Биссака провел 28 матчей за "Кристал Пэлас" и отметился 1 результативной передачей.

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