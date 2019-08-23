Полузащитник Ренату Санчеш перешел из «Баварии» в «Лилль», сообщает пресс-служба французской команды. 22-летний португалец подписал четырехлетний контракт с «догами» до 2023 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

— Я хотел присоединиться к «Лиллю», поэтому очень рад оказаться здесь, — приводит слова Санчеша пресс-служба французской команды. — Меня хорошо приняли в новой команде, и я надеюсь, что у меня все сложится положительно.

Ренату Санчеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник вышел на поле в матче с «Гертой» за 5 минут до конца игры. В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 24 играх, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

? On souhaite la bienvenue ? notre nouvelle recrue ? ? pic.twitter.com/FTxcBRdwY0 — LOSC (@losclive) August 23, 2019