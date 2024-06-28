«Реал» интересуется защитником сборной Италии Калафьори

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в «Болонье» оценивают игрока в 40 миллионов евро, но эта сумма может расти. Также в защитнике заинтересованы «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

Калафьори выступает за «Болонью» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. В активе Калафьори одна голевая передача в трех матчах за сборную Италии на Евро-2024.

Ранее защитник играл за «Рому» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.