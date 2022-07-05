Ракицкий может вернуться в «Шахтер»

Защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в «Шахтере», сообщает журналист Виктор Вацко.

По сведениям источника, клуб ведет переговоры об условиях контракта 32-летнего украинца и близок к его согласованию.

Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.

В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.