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Сегодня, 03:15

Ракицкий может вернуться в «Шахтер»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в «Шахтере», сообщает журналист Виктор Вацко.

По сведениям источника, клуб ведет переговоры об условиях контракта 32-летнего украинца и близок к его согласованию.

Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.

В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
ФК Шахтер (Донецк)
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