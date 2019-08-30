Патрис Эвра: «К Неймару относятся так, как будто он кого-то убил»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал информацию об уходе Неймара из «ПСЖ». По данным СМИ, на бразильца претендуют «Реал» и «Барселона».

— Многие люди не любят Неймара, — сказал Эвра. — Проблема в этом мире в том, что когда ты остаешься собой, люди тебя ненавидят. А когда лжешь — любят.

Я часто беседую с Неймаром и надеюсь, что его планы воплотятся в жизнь. Так все время бывает: когда ты приезжаешь, ты король мира. А когда уходишь... Как будто Неймар кого-то убил. Вы увидите: люди будут скучать по гению Неймара, его манере игры, его дриблингу