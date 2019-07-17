Новое предложение "Барселоны" по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич

"Барселона" сделала новое предложение по нападающему "ПСЖ" Неймару. Они предложили за бразильца 40 миллионов евро, Филиппе Коутинью и Ивана Ракитича, сообщает L'Equipe. Парижане ответили отказом.

Ранее каталонцы сделали схожее предложение, только вместо Ракитича включили в пакет Усмана Дембеле.

Руководство "ПСЖ" хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году. Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 миллионов евро за Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового fair play.

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