Испанский клуб заинтересован в трансфере вратаря минского «Динамо»

«Реал Вальядолид» проявляет интерес к вратарю минского «Динамо» Федору Лапоухову.

Испанский клуб сделал минчанам предложение о покупке 21-летнего голкипера за 200 тысяч долларов. Динамовцы, в свою очередь, намерены заработать на трансфере футболиста не менее 500 тысяч долларов, передает Legalbet.ru.

Ранее сообщалось, что Лапоухов находится в шорт-листе датского «Копенгагена» и бельгийского «Гента».

21-летний вратарь в текущем сезоне провел 38 матчей, в которых 23 раза сыграл на ноль и пропустил 23 мяча. На счету Лапоухова также семь игр за сборную Беларусии, в которых он трижды сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил пять голов. Контракт голкипера с «Динамо» истекает в конце декабря.