Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:50

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Кварацхелии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sportmediaset.

По информации источника, манкунианцы считают, что 22-летний грузин подходит для схемы 3-4-3, которая стала основной в команде после назначения Рубена Аморима новым главным тренером команды. В «МЮ» готовы предложить Кварацхелии 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что «Наполи» пока не настроен на продажу вингера.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за неаполитанцев 15 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Популярное видео
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Испанский клуб заинтересован в трансфере вратаря минского «Динамо»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости