Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:50

«Брюгге» объявил о переходе форварда сборной Греции Цолиса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Брюгге» объявил о переходе нападающего «Фортуны» из Дюссельдорфа Христоса Цолиса.

Контракт с 22-летним греком рассчитан на четыре года. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 6,5 миллиона евро. 1 июля «Фортуна», за который Цолис выступал на правах аренды в сезоне-2023/24, выкупил права на игрока у «Норвича» за 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне второй бундеслиги форвард забил 22 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах.

ФК Брюгге
ФК Норвич
ФК Фортуна (Дюссельдорф)
0
Читайте также
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Развожаев заявил об уничтожении авиацией военных целей над акваторией Черного моря
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» объявил о переходе защитника «Андерлехта» Дебаста

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости