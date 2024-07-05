«Брюгге» объявил о переходе форварда сборной Греции Цолиса

«Брюгге» объявил о переходе нападающего «Фортуны» из Дюссельдорфа Христоса Цолиса.

Контракт с 22-летним греком рассчитан на четыре года. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 6,5 миллиона евро. 1 июля «Фортуна», за который Цолис выступал на правах аренды в сезоне-2023/24, выкупил права на игрока у «Норвича» за 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне второй бундеслиги форвард забил 22 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах.