«Барселона» может приобрести Анхелиньо, если не сможет договориться с Алонсо

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Барселона». Каталонский клуб рассматривает игрока в случае, если не сможет договориться с защитником «Челси» Маркосом Алонсо.

В минувшем сезоне Анхелиньо провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.