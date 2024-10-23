Давид Алаба не играет с декабря 2023 года. Когда ждать возвращения австрийца?

«Реалу» не хватает защитников .

Травмы

Серьезные травмы ключевых игроков преследуют «Реал» второй сезон подряд: в августе прошлого года Куртуа порвал «кресты» на тренировке, Эдер Милитау сделал то же самое в матче против «Атлетика» три дня спустя. Арда Гюлер лечился с июля до конца года, Тшуамени получил перелом стопы в октябре, а Винисиус Жуниор неоднократно выбывал из-за проблем с бедром.

Команда справилась — выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а все названные футболисты вернулись на высший уровень. А бразильский вингер так эффективно провел отрезки без повреждений, что, видимо, вот-вот получит «Золотой мяч». Но нашлось место и настоящей футбольной трагедии.

17 декабря «Реал» принимал «Вильярреал» в ла лиге. Игра стала роковой для Алабы, который покинул поле еще в первом тайме — заболело колено после рядового стыка. Уходил защитник в сопровождении врачей, он не мог опираться на левую ногу. Через пару часов клуб опубликовал итоги обследования: разрыв крестообразной связки.

На следующий день австрийца прооперировали на родине, в Инсбруке. Сообщалось о девяти месяцах восстановления, что означало пропуск остатка сезона и чемпионата Европы, на который сборная Давида к тому моменту уже отобралась. И, как выяснилось, прогноз был даже оптимистичным.

Фото Global Look Press

Реабилитация затягивается

Почти сразу стало ясно, что процесс реабилитации затягивается. Колено заживало гораздо медленнее, чем ожидалось, — об этом регулярно писали испанские СМИ, среди которых Marca и Relevo. «Реал» при этом публично поддерживал Алабу и не спешил с выводами по поводу его будущего в команде, хотя до конца контракта осталось меньше двух лет.

Сам футболист тоже не отдалялся от коллектива: повторил культовое празднование со стулом после прохода «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов и вместе со всеми проводил на пенсию Крооса, поучаствовав в почетном коридоре для немца. Интересно, что добрые слова пришли и из «Барсы», потому что там играет Левандовски, семь лет деливший с Давидом мюнхенскую раздевалку. «Будь сильным», — обратился к приятелю поляк в соцсетях.

Такая реакция мадридского клуба примечательна еще и потому, что австриец тогда занимал второе место по зарплате во всей Испании — 22,5 миллиона евро в год. Больше было только у Левандовски, а летом между ними вклинился Мбаппе, опустив Алабу на третью строчку.

В 2021 году именно деньги часто назывались главной причиной его перехода из «Баварии» в «Реал» — оклад вырос более чем вдвое. Экс-игрок мюнхенцев Юрген Колер оказался в ряду приверженцев этой теории: «Он покидает «Баварию» из-за денег, и я могу понять это. Ему 28 лет, он хочет длительный контракт. В свое время я перешел из «Баварии» в «Ювентус» также из-за денег. Конечно, переход был полезным с точки зрения личностного развития, но это не было моей первой мыслью. Я знаю, что если бы сказал так, то выглядел бы красиво в глазах других. Карьера футболиста коротка, поэтому я полностью понимаю Алабу».

А вот Давиду захотелось выглядеть хорошо в глазах других, поэтому трансфер он обосновал так: «Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в «Баварии» я себя чувствую как дома. Ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти». Если что, слова Колера на два месяца старше цитаты Алабы. Личностное развитие, шагнуть вперед, чтобы вырасти, — Юрген предвидел, что скажет коллега.

Октябрь 2024 го принес «Реалу» плохие новости о состоянии защитника. 10 го числа появился слух, согласно которому Давид вернется лишь в январе, но уже через четыре дня сразу несколько европейских источников всех шокировали: 32 летний Алаба может завершить карьеру. Согласно последним данным, организм игрока не справляется. Говорят, австриец испытывает невыносимые боли от не самых сильных нагрузок. Кости в колене трутся друг о друга, а от хряща между ними, грубо говоря, ничего не осталось, он разрушен. Позднее, впрочем, инсайдеры опровергли слухи об уходе из футбола.

К сожалению, за последние годы мы по разным причинам потеряли немало звезд, которым, казалось, еще играть и играть: Эден Азар, Кроос, Бэйл, Агуэро, Тиагу Алькантара. Хочется верить, что Алаба не пополнит этот список. После 30 го дня рождения Давид ничуть не сдал и великолепно смотрелся в Мадриде. К безграничному универсализму и стабильности добавился опыт, Анчелотти очень ценил игрока. Неспроста же клуб платит ему настолько большие деньги. Будет красиво, если австриец преодолеет колоссальные сложности и повторит (как минимум) рекорд Гиггза по чемпионствам в топ-лигах. Остался всего один трофей. Стимул достойный.