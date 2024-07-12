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Захарян вернулся в расположение «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в расположение «Реал Сосьедад» после отпуска из-за вызова в сборную, сообщается в соцсетях испанского клуба.

21-летний футболист уже успел провести тренировку в составе команды.

Ранее, 3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Источник: «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком
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