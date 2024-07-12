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Источник: в Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до 2028 года

Виктория Кравченко
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Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует продолжить сотрудничество с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Стороны могут продлить контракт до 2028 года, сообщает AS. Нынешнее соглашение специалиста с командой рассчитано до лета 2026 года.

По данным издания, стороны продлят соглашения независимо от того, победит ли команда на Евро-2024. Более того, испанская футбольная федерация хочет получить ответ от де ла Фуэнте до начала финального матча, в котором Испания сыграет с Англией.

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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