Моуринью объяснил выход Камавинги перед победным голом «Реала» в класико

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги объяснил решение выпустить Эдуарду Камавингу в концовке матча. Француз вышел на 80-й минуте и отдал передачу на победный гол Килиана Мбаппе.

«Эдуарду [Камавинга], как и все остальные, — игрок стартового состава. Все тренируются, чтобы играть. А дальше решение должен принимать тренер. Есть тренеры, которые хотят сделать замены, смотрят на скамейку и не видят там решений. Многие тренеры страдают, потому что не могут воплотить на поле свои идеи. У меня богатая скамейка, там сидят футболисты, которые могут быть основными.

В тот момент матчу нужны были свежие ноги, чтобы продолжать работу и сохранять персональную опеку, но одновременно выбегать в контратаки. По своим качествам, а также с учетом желтой карточки Бернарду, Камавинга подходил для этого, особенно когда появлялась возможность атаковать свободные зоны», — приводит слова Моуринью сайт «Реала».

На 87-й минуте Камавинга получил мяч в развивающейся контратаке, обыграл Пау Кубарси и отдал передачу Мбаппе, который забил победный гол.

Победа на «Камп Ноу» стала для «Реала» пятой подряд во всех турнирах и сократила отставание от лидирующей «Барселоны» до трех очков.

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