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Моуринью объяснил выход Камавинги перед победным голом Реала в класико с Барселоной в 10 туре Ла лиги

Моуринью объяснил выход Камавинги перед победным голом «Реала» в класико

Антон Роговский

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги объяснил решение выпустить Эдуарду Камавингу в концовке матча. Француз вышел на 80-й минуте и отдал передачу на победный гол Килиана Мбаппе.

«Эдуарду [Камавинга], как и все остальные, — игрок стартового состава. Все тренируются, чтобы играть. А дальше решение должен принимать тренер. Есть тренеры, которые хотят сделать замены, смотрят на скамейку и не видят там решений. Многие тренеры страдают, потому что не могут воплотить на поле свои идеи. У меня богатая скамейка, там сидят футболисты, которые могут быть основными.

В тот момент матчу нужны были свежие ноги, чтобы продолжать работу и сохранять персональную опеку, но одновременно выбегать в контратаки. По своим качествам, а также с учетом желтой карточки Бернарду, Камавинга подходил для этого, особенно когда появлялась возможность атаковать свободные зоны», — приводит слова Моуринью сайт «Реала».

На 87-й минуте Камавинга получил мяч в развивающейся контратаке, обыграл Пау Кубарси и отдал передачу Мбаппе, который забил победный гол.

Победа на «Камп Ноу» стала для «Реала» пятой подряд во всех турнирах и сократила отставание от лидирующей «Барселоны» до трех очков.

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Килиан Мбаппе
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Френки де Йонг
ФК Барселона
Жозе Моуринью
Эдуардо Камавинга
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«Реал» превзошел «Барселону» по xG в класико при 38 процентах владения мячом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2
 Атлетико 10 8 1 1 20-8 25
3
 Реал 10 8 0 2 25-10 24
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10
 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
12
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
13
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14
 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16
 Р. Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18
 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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23.10 22:00 Алавес – Малага 1 : 1
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче 0 : 3
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол 2 : 1
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал 1 : 2
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво 1 : 0
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе 4 : 0
25.10 18:15 Сельта – Бетис 0 : 0
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте 2 : 1
25.10 23:00 Барселона – Реал 1 : 2
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 13
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 11
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
Алехандро Беренгер
Алехандро Беренгер

Атлетик

 4
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
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