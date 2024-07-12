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Сегодня, 10:17

Источник: «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком

Сергей Разин
корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 28-летнего россиянина претендует «Алавес». Ранее сообщалось об интересе испанской команды к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

1 июля «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: Metaratings
Антон Миранчук
ФК Алавес
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