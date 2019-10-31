«Валенсия» включилась в борьбу с «Лестером», «Тоттенхэмом» и «Ромой» за защитника «Аякса»
17:54
Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи попал в сферу интересов ряда европейских клубов, информирует Football Espana.
Интерес к марокканцу проявляют «Валенсия», «Рома», «Тоттенхэм» и «Лестер».
?21-летний футболист — воспитанник «Аякса». В текущем сезоне Мазрауи провел только 5 матчей в чемпионате Голландии. В сезоне-2018/19 он стал чемпионом Голландии, выиграл Кубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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