Гарет Бэйл в Уэльсе открыл бар с полем для мини-гольфа Par 59

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в Уэльсе открыл новый бар с полем для мини-гольфа Par 59. Заведение открылось 18 марта.

Par 59 сотрудничество компаний футболиста Гарета Бэйла и сборной Уэльса Elevens Group и The DEPOT. Это один из самых успешных развлекательных брендов Уэльса.

В заведении есть большой бар с большим выбором напитков и закусок, а также два поля для мини-гольфа с девятью лунками.