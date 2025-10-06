УЕФА разрешил «Барселоне» и «Милану» провести матчи в США и Австралии

УЕФА одобрил запрос на проведение матчей «Барселоны» и «Милана» за границей, сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Ранее ла лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить провести игру 17-го тура «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а серия А отправила запрос на проведение матча 16-го тура «Комо» — «Милан» в Перте (Австралия).

Как отмечает источник, УЕФА в качестве исключения разрешил провести эти матчи за границей. Однако в организации по-прежнему убеждены, что игры национальных чемпионатов должны проводиться внутри стран.

Матчи «Вильярреал» — «Барселона» и «Комо» — «Милан» запланированы на 21 декабря.