Сегодня, 19:38

УЕФА разрешил «Барселоне» и «Милану» провести матчи в США и Австралии

Алина Савинова

УЕФА одобрил запрос на проведение матчей «Барселоны» и «Милана» за границей, сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Ранее ла лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить провести игру 17-го тура «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а серия А отправила запрос на проведение матча 16-го тура «Комо» — «Милан» в Перте (Австралия).

Как отмечает источник, УЕФА в качестве исключения разрешил провести эти матчи за границей. Однако в организации по-прежнему убеждены, что игры национальных чемпионатов должны проводиться внутри стран.

Матчи «Вильярреал» — «Барселона» и «Комо» — «Милан» запланированы на 21 декабря.

ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Надаль: «Мбаппе отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
7
 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
8
 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
9
 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
10
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
11
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
15
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
16
 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
17
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
18
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
19
 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.10 22:00
Овьедо – Эспаньол
 - : -
18.10 15:00
Севилья – Мальорка
 - : -
18.10 17:15
Барселона – Жирона
 - : -
18.10 19:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
18.10 22:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.10 15:00
Эльче – Атлетик
 - : -
19.10 17:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 19:30
Леванте – Р. Вальекано
 - : -
19.10 22:00
Хетафе – Реал
 - : -
20.10 22:00
Алавес – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Рубен Варгас

Рубен Варгас

Севилья

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Хосе Гайя

Хосе Гайя

Валенсия

 6 1 2
Вся статистика

Новости
