Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:55

Надаль: «Мбаппе отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире»

Руслан Минаев

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль оценил переход форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

«Когда Килиан перешел в «Реал», мы понимали, кого получаем. Килиан был подписан, полагая, что он лучший в мире. И он отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире. Килиан будет бороться за то, что считаться лучшим, и он добьется этого, имея за плечами отличную команду. Я особенно рад, что он добивается успеха», — приводит Goal слова болельщика «Реала» и 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

26-летний Мбаппе в этом сезоне провел 10 матчей в ла лиге и Лиге чемпионов, забил 14 голов и сделал 2 результативных паса. Всего за «Реал» француз забил 58 мячей и сделал 7 голевых передач в 69 играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Рафаэль Надаль
Читайте также
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аспас провел 533-й матч за «Сельту» и повторил клубный рекорд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
7
 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
8
 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
9
 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
10
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
11
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
15
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
16
 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
17
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
18
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
19
 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.10 22:00
Овьедо – Эспаньол
 - : -
18.10 15:00
Севилья – Мальорка
 - : -
18.10 17:15
Барселона – Жирона
 - : -
18.10 19:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
18.10 22:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.10 15:00
Эльче – Атлетик
 - : -
19.10 17:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 19:30
Леванте – Р. Вальекано
 - : -
19.10 22:00
Хетафе – Реал
 - : -
20.10 22:00
Алавес – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Рубен Варгас

Рубен Варгас

Севилья

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Хосе Гайя

Хосе Гайя

Валенсия

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости