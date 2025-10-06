Надаль: «Мбаппе отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире»

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль оценил переход форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

«Когда Килиан перешел в «Реал», мы понимали, кого получаем. Килиан был подписан, полагая, что он лучший в мире. И он отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире. Килиан будет бороться за то, что считаться лучшим, и он добьется этого, имея за плечами отличную команду. Я особенно рад, что он добивается успеха», — приводит Goal слова болельщика «Реала» и 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

26-летний Мбаппе в этом сезоне провел 10 матчей в ла лиге и Лиге чемпионов, забил 14 голов и сделал 2 результативных паса. Всего за «Реал» француз забил 58 мячей и сделал 7 голевых передач в 69 играх.